Велосипедный вор задержан в Мордовии

Вчера в Ичалковском районе Республики Мордовии полицейскими задержан похититель велосипеда. Местный 33-летний гражданин соблазнился отличным внешним видом и прекрасной конструкцией двухколесного средства передвижения. Велосипед принадлежит жительнице Саранска, которая приехала в гости на свою малую родину.

Стоимость транспортного средства составляет 11000 рублей. Владелица парковала его внутри двора. Территория вокруг частного дома, где гостила приезжая, окружена каменной оградой. По этой причине хозяйка не примыкала его специальным велосипедным замком с тросиком. Сельчанин воспользовался тем, что велосипед свободно стоял во дворе. Мужчина сел на него на чужой территории и поехал домой.

Молодой человек собирался продать украденного железного коня. Полицейские пресекли эти намерения. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Кража» (до 5 лет лишения свободы). Ранее он уже был судим за умышленное причинение вреда здоровью человека средней тяжести.

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