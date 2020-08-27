В Мордовии мужчина признан виновным в покушении на дачу взятки сотруднику ГИБДД

На днях в Лямбирском районе вынесен приговор 52-летнему гражданину Республики Дагестан, за преступное деяние по ч. 3 ст.30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество». В июне 2020 г. инспекторами дорожно-патрульной службы ГИБДД на трассе подъезд к г. Саранск с автодороги М5 Урал рядом с Берсеневскими Выселками был остановлен автомобиль под управлением жителя северо-кавказского региона. Водитель нарушил правила идентификации номерного знака.

Гражданин, севший в машину полиции, попытался передать сотруднику взятку в размере 3000 рублей за не составление протокола об административном правонарушении, предусмотренного ч.1 ст.12.2 КоАП РФ. Инспектор ГАИ сразу же передал руководству, что его пытаются подкупить взяткой. Водителя отправили в управлении полиции для дальнейшего разбирательства.

Следователи ММО МВД РФ «Лямбирский» по факту дачи взятки инспектору при исполнении своих служебных обязанностей возбудили уголовное дело. В итоге водителю из Кавказа вынесли наказание. Он подвергнут штрафу в сумме 30 000 рублей. Пока данный приговор не приобрел законной силы.

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