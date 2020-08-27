В Рузаевке злоумышленники завладели деньгами местного жителя под предлогом продажи колес для машины

На текущей неделе в Рузаевке в дежурную часть отдела полиции обратился 43-летний сотрудник сельскохозяйственного предприятия. Он сообщил, что решил заказать в интернет-магазине колеса для автомобиля. Выбрав подходящий товар, потерпевший перечислил за покупку около 8500 рублей. Однако спустя 1,5 месяца заказ так и не пришел, а сайт магазина перестал работать. Тогда мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности злоумышленников.

Сотрудники полиции напоминают гражданам о необходимости быть внимательными и осторожными при совершении покупок в сети Интернет. Используйте только проверенные и надежные сайты, пользующиеся хорошей репутацией у ваших знакомых. Прежде чем внести 100% предоплату за понравившийся товар, внимательно изучите информацию о продавце, предложите связаться с ним по видеосвязи, задавайте как можно больше вопросов, также посмотрите отзывы в интернете. Всегда избегайте объявлений с заниженными ценами на товар.

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