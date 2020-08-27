В Мордовии с начала года выявлено 188 тысяч поддельных рублей

За восемь месяцев 2020 года в Республике Мордовии полицейскими зафиксировано 48 случаев сбыта поддельных ассигнаций различного номинала. Из них 35 фактов попыток сбыта денежных купюр достоинством 5000 рублей. Информация об этом получена в Управлении МВД по республике.

Наиболее часто фальшивые деньги находят банковские служащие. Это выявляется в момент пересчета наличных денег. Значительно реже поддельные купюры обнаруживают бдительные продавцы торговых точек. Туда они поступают непосредственно от жителей республики и приезжих граждан. Выявив подделку в банке, процесс обнаружения фальшивомонетчиков и раскрытия подобных преступлений существенно усложняется, считают в ведомстве МВД.

Сотрудники напоминают: если к вам попали фальшивые деньги, не пытайтесь их сбыть. Это является уголовным преступлением, за которое предусмотрено наказание в виде 8 лет лишения свободы.

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