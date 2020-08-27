В Саранске 15-летний школьник из-за безденежья ограбил на улице 88-летнюю пенсионерку

Сегодня в Саранске полиция задержала 15-летнего юношу, проживающего в районе Химмаша. Полицейские подозревают парня в грабеже. Он напал на 88-летнюю беззащитную старушку. Преступление совершалось рядом с многоэтажкой на проезде Жуковского.

Пенсионерка возвращалась из магазина, вдруг на нее сзади неожиданно налетел незнакомый подросток. Юноша рывком выхватил у женщины сумку из рук. Внутри лежал кошелек с наличными деньгами в сумме 4850 рублей. Сразу же парень убежал. Оперативники выявили его местонахождение, используя записи видеокамер, и задержали по горячим следам. Молодой человек уже давно находится на учете в местной инспекции по делам несовершеннолетних.

«На нелегкий разговор в полицейский участок были приглашены представители опеки. В их присутствии парень признался в совершенном преступлении, — рассказали в МВД по РМ. — Он мотивирует свои действия низким уровнем достатка в семье». По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж» (до 4 лет лишения свободы).

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