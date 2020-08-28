В УФСИН РФ по Мордовии выбирали лучшего начальника караула

В УФСИН РФ по Мордовии был проведен смотр-конкурс профессионального мастерства на лучшего начальника караула.

Смотр-конкурс проводился в четыре этапа, среди которых строевая подготовка, специальная подготовка, огневая и физическая подготовка.

По итогам проведения смотра-конкурса победу одержал старший лейтенант внутренней службы Владимир Кривоногов, начальник караула отдела охраны исправительной колонии №6. Второе место занял капитан внутренней службы Николай Слугин, начальник караула отдела охраны исправительной колонии №11. Третье место завоевал капитан внутренней службы Михаил Учватов, начальник караула следственного изолятора №2.

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Источник: 13.fsin.su