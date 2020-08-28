В колониях Мордовии были предотвращены попытки доставки запрещенных предметов

В исправительных колониях Мордовии были предотвращены попытки доставки запрещенных предметов.

В исправительной колонии №1 при досмотре посылки, поступившей для осужденного к восьми с половиной годам лишения свободы, сотрудники учреждения обнаружили и изъяли два мобильных телефона и четыре сим-карты, спрятанные ухищренным способом в упаковочной коробке.

Сотрудники исправительной колонии №7 при осмотре внутренней запретной зоны обнаружили и изъяли три свертка, в которых находились восемь мобильных телефонов.

Также в упомянутой колонии при осмотре внутренней запретной зоны был обнаружен сверток, в котором находились пять мобильных телефонов.

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Источник: 13.fsin.su