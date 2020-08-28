Житель Торбеевского района ударил ножом знакомого

В Торбеевском районе сотрудники правоохранительных органов задержали местного жителя, который ударил ножом своего знакомого.

Стражами порядка было установлено, что несколько дней назад 44-летний житель села Кажлодка и его 38-летний знакомый, проживающий в селе Старые Пичуры, приехали в посёлок Красноармейский, где последний решил выяснить отношения с местным жителем. По какому поводу мужчины выясняли отношения, не уточняется. Постепенно словесные объяснения сторон общения иссякли, вследствие чего началась драка. Житель села Кажлодка попытался разнять оппонентов, за что в итоге получил ножевое ранение живота. Удар пострадавшему нанес его знакомый.

Затем житель села Старые Пичуры скрылся с места инцидента. Жительница упомянутого посёлка, увидев пострадавшего лежащим на земле, вызвала медиков. Мужчина был госпитализирован.

Житель села Старые Пичуры был задержан и привлечен к уголовной ответственности. В отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде заключе6ия под стражу.

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Источник: 13.мвд.рф