Сотрудники МЧС провели профилактический рейд в Кадошкинском районе

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ковылкинского, Кадошкинского и Инсарского районов, работники пожарной-спасательной части №28 и представители профилактической группы Паевского сельского поселения Кадошкинского района провели комплексную отработку населенного пункта Паево, где 24 августа в результате пожара погиб человек.

Особое внимание уделялось местам проживания одиноких престарелых граждан, многодетных и неблагополучных семей.

В ходе проведения отработки было посещено 63 частных домовладения, требованиям пожарной безопасности проинструктировано 94 гражданина, среди населения распространено более 100 памяток о мерах пожарной безопасности в быту.

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Источник: 13.mchs.gov.ru