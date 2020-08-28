В Большеигнатовском и Краснослободском районах сотрудники МЧС провели профилактические мероприятия

Сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы в Большеигнатовском и Краснослободском районах были проведены профилактические рейды.

Указанные рейды были проведены с целью недопущения нарушений правил пожарной безопасности, связанных с палом сухой травянистой растительности и мусора.

В ходе проведения рассматриваемых профилактических мероприятий было посещено около 70 частных владений. По мерам пожарной безопасности было проинструктировано более 90 граждан, в том числе и многодетные семьи.

Сотрудники МЧС также раздали памятки по пожарной безопасности с наглядной агитацией.

Читайте также о том, что сотрудники МЧС провели профилактический рейд в Кадошкинском районе.

Источник: 13.mchs.gov.ru