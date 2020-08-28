Житель Ромоданово получил ожоги, выполняя сварочные работы

В Ромоданово мужчина пострадал, выполняя сварочные работы.

Инцидент произошел на днях возле дома №10, расположенного по адресу – улица Луговая. Гражданин 1970 года рождения выполнял сварочные работы, рядом располагалась бочка с алюминиевой пудрой. Во время сварки искра попала в бочку, вследствие чего пудра начала тлеть.

Мужчина попытался перетащить бочку, которая стала быстро нагреваться из-за тряски при переносе. Гражданин получил ожоги конечностей рук второй степени (5% тела).

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru