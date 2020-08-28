Мордовский педагогический институт стал университетом

Мордовский государственный педагогический институт имени Евсевьева получил статус университета.

Соответствующее решение было принято министерством просвещения России.

Рассматриваемое учебное заведение в ближайшее время должно внедрить новые модели и технологии педагогической деятельности, а также открыть новые направления подготовки.

Также читайте о том, что в селе Белозерье к новому году сдадут детский сад за 164 млн рублей. Недавно ход работ на данном объекте проинспектировал глава республиканского правительства Владимир Сушков. В настоящее время проводится внутренняя отделка помещения.

Источник: mordovmedia.ru