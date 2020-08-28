Мошенники под предлогом продажи одежды ограбили двух жительниц Мордовии

В Мордовии две местные жительницы, решившие купить одежду, были ограблены неизвестными мошенниками.

Некоторое время назад 45-летняя гражданка, работающая учительницей в одной из школ Ковылкинского района, на популярном сайте разместила объявление о продаже школьной формы. Вскоре после этого с женщиной связался неизвестный парень. Последний прислал ей ссылку, сообщив, что по ней нужно перейти для получения оплаты за товар. Гражданка, перейдя по упомянутой ссылке, ввела данные своей банковской карты. После этого со счета женщины были списаны денежные средства в сумме 94 тыс. рублей.

Также была ограблена 24-летняя жительница Рузаевки, решившая приобрести одежду. Девушка в одной из популярных социальных сетей оформила заказ на покупку платья в сообществе, специализирующемся на продаже одежды. В качестве оплаты жительница Рузаевки перечислила 4 тыс. рублей, но платье так и не получила.

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Источник: 13.мвд.рф