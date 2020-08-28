В Мордовии была проведена профилактическая беседа с осужденными

С осужденными, отбывающими наказание в виде принудительных работ на участке, функционирующем как исправительный центр при колонии-поселении №8 УФСИН РФ по Мордовии, участковым уполномоченным пункта полиции №6 ОМВД России по Зубово-Полянскому району Алексеем Киселевым была проведена профилактическая беседа.

В ходе беседы полицейский призвал осужденных не допускать совершения повторных преступлений и правонарушений, а также напомнил об ответственности за противоправное поведение в обществе и ответил на вопросы присутствующих.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su