В Мордовии осужденных готовят к освобождению

С осужденными, находящимися в отряде по хозяйственному обслуживанию следственного изолятора №2 УФСИН РФ по Мордовии, проводится работа по подготовке к освобождению.

Старший психолог Ольга Назарова использует в своей работе различные методики, среди которых групповая дискуссия, ролевая игра и элементы психодрамы.

Рассматриваемая психологическая работа направлена на формирование у осужденных готовности нести ответственность за свои поступки, развитие навыков построения позитивных перспектив и подготовку к адаптации в условиях жизни на свободе без конфликтов.

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Источник: 13.fsin.su