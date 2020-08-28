В Чамзинском районе автомобилист сбил насмерть пешехода

В Чамзинском районе мужчина погиб под колёсами автомобиля.

ДТП произошло вечером 27 августа на 1-м километре дороги, пролегающей между населенными пунктами Комсомольский, Апраксино, Мичурино, Красный Посёлок и Азарьевка. Как сообщает ГИБДД, 65-летний водитель автомобиля марки ВАЗ-21053 совершил наезд на 52-летнего пешехода, который двигался по краю проезжей части.

От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия. Известно, что на одежде пешехода не было светоотражающих элементов.

Было установлено, что в момент наезда на пешехода водитель автомобиля пребывал в трезвом состоянии.

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Источник: гибдд.рф