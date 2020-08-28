В Саранске в массовом ДТП пострадали два человека

В Саранске произошло ДТП с участием четырех автомобилей, в результате которого пострадали два человека.

Происшествие произошло вечером 27 августа на улице Волгоградской. По предварительной информации, 52-летняя гражданка, находившаяся за рулем автомобиля марки Nissan, не смогла справиться с управлением, в результате чего транспортное средство выехало на полосу встречного движения и столкнулось с автомобилем марки Hyundai. После этого вторая машина врезалась в двигавшийся в попутном направлении автомобиль марки «Лада-Веста». Затем третье транспортное средство въехало в автомобиль марки BMW.

Медицинская помощь понадобилась 19-летнему водителю Hyundai и его 30-летней пассажирке.

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Источник: гибдд.рф