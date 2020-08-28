В Рузаевке водитель грузовика сбил женщину на пешеходном переходе

В Рузаевке женщина попала под колёса грузового автомобиля на пешеходном переходе.

Днём 27 августа напротив дома №46, расположенного по адресу – улица Маяковского, 24-летний парень, находившийся за рулем грузового автомобиля марки ГАЗ, поворачивая налево, совершил наезд на 54-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть по пешеходному переходу.

Пострадавшая получила телесные повреждения. Женщина была госпитализирована в районную больницу.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф