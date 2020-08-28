В Старошайговском районе в результате ДТП пострадали шесть человек

В Старошайговском районе в результате столкновения двух автомобилей пострадали шесть человек.

ДТП произошло днём 27 августа на 152-м километре дороги, соединяющей Саранск и федеральную трассу М-5 «Урал». По предварительной информации, 35-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-211440, совершая обгон, выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль марки ВАЗ-21121.

В результате ДТП пострадали водитель ВАЗ-21121 и четыре его пассажира, среди которых 7-летний мальчик и 17-летняя девушка. Пострадавшие были госпитализированы. Кроме того, за медицинской помощью самостоятельно обращался предполагаемый виновник ДТП. Автомобилисту было назначено амбулаторное лечение.

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Источник: гибдд.рф