В Теньгушевском районе пострадали водитель и пассажир опрокинувшейся иномарки

В Теньгушевском районе опрокинулась иномарка.

Указанное происшествие произошло утром 27 августа на 68-м километре дороги, соединяющей Темников, Барашево, Теньгушево и границу Нижегородской области. По предварительным данным, 69-летний водитель автомобиля марки «Рено-Дастер» во время прохождения поворота по причине превышения скорости не смог справиться с управлением, что спровоцировало съезд транспортного средства с проезжей части в кювет с последующим опрокидыванием.

Водитель иномарки и его 81-летний пассажир были госпитализированы в районную больницу.

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Источник: гибдд.рф