В Саранске был задержан пьяный водитель иномарки

В Саранске сотрудниками Госавтоинспекции был задержан водитель иномарки, севший за руль, пребывая в состоянии алкогольного опьянения.

Поздним вечером 27 августа недалеко от дома №15, расположенного по адресу – улица Семашко, сотрудниками ДПС ГИБДД МВД по Мордовии был остановлен автомобиль марки «Мицубиси-Лансер». За рулем транспортного средства находился 31-летний гражданин, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее указанный автомобилист уже имел проблемы с законом по аналогичной причине.

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Источник: гибдд.рф