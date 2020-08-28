В Лямбире был остановлен автомобиль, который находится в розыске

В Лямбире сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен легковой автомобиль, который находится в розыске.

Утром 27 августа напротив дома №105, который расположен по адресу – улица Октябрьская, сотрудниками ДПС ММО МВД России «Лямбирский» был остановлен автомобиль марки «Лада-Приора» под управлением 37-летнего гражданина. При проверке документов выяснилось, что государственные регистрационные знаки находятся в розыске.

Для дальнейшего разбирательства водитель и транспортное средство были доставлены в ММО МВД России «Лямбирский».

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Источник: гибдд.рф