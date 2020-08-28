В УФСИН РФ по Мордовии состоялось заседание аттестационной комиссии

В УФСИН РФ по Мордовии состоялось очередное заседание аттестационной комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов.

На заседании комиссии были рассмотрены три рапорта о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супругов и несовершеннолетних детей.

По результатам рассмотрения указанных вопросов было предложено признать, что причины непредставления сведений о доходах за 2019 год являются объективными и уважительными у двух сотрудников.

В отношении одного сотрудника комиссией было принято решение, что причина непредставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на своего ребенка не является уважительной.

Кроме того, было рассмотрено уведомление о возможности возникновения личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей.

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Источник: 13.fsin.su