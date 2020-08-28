В Мордовии прошел турнир по волейболу среди сотрудников МЧС

В рамках празднования 30-летия МЧС России прошли соревнования по волейболу среди личного состава структурных подразделений ГУ МЧС РФ по Мордовии.

В турнире приняли участие десять команд. Все команды были разделены на две группы так, что каждая из них провела по несколько матчей в групповом этапе.

По итогам соревнований третье место заняла команда управления. Второе место досталось команде ПСЧ №3. Победу одержала команда ПСЧ №31.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru