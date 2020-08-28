В Мордовии осужденные приняли участие в онлайн-матче по быстрым шахматам

Осужденные исправительных учреждений УФСИН РФ по Мордовии приняли участие в товарищеском онлайн-матче по быстрым шахматам.

В соревнованиях приняли участие десять осужденных из десяти учреждений.

В нескольких колониях матч транслировался по кабельному телевидению.

Соревнования проходили на интернет-портале под общим руководством региональной физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация шахмат Республики Мордовия» и УФСИН России по Мордовии.

По итогам проведения товарищеского матча победу одержала команда из Саранска.

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Источник: 13.fsin.su