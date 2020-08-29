В Кочкурово горела баня

В Кочкурово произошло возгорание бани.

Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС днём 28 августа. На улице Советской загорелась баня. Огонь повредил постройку на площади, составляющей 42 квадратных метра.

По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru