В Ромодановском районе горел комбайн

В Ромодановском районе пожарные ликвидировали возгорание комбайна.

Указанное происшествие произошло днём 28 августа неподалеку от населенного пункта Красный Узел. Загорелся комбайн марки Acros.

По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.

Огонь повредил электропроводку в комбайне на площади 0,02 кв. м.

В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине произошел пожар.

Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru