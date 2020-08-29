Жителя Саранска осудили за разбойное нападение

В Саранске суд вынес приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в разбойном нападении на женщину.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что утром 16 марта нынешнего года 47-летний житель Саранска, находясь в подъезде многоквартирного дома, дождался работницу государственного учреждения и, угрожая ей ножом, попытался похитить денежные средства в сумме более 300 тыс. рублей, предназначенные для выдачи гражданам.

Крики пострадавшей услышал житель одной из квартир, который в итоге задержал злоумышленника на месте преступления.

Решением суда в отношении 47-летнего жителя Саранска была избрана мера наказания в виде 7 лет лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф