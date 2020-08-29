В Саранске сгорела заброшенная постройка

В Саранске произошел пожар, который уничтожил бесхозное строение.

Днём 28 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Горной. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горят несколько заброшенных построек. Огонь уничтожил одно из строений на площади 24 кв. м. Кроме того, пламя повредило ещё две постройки на площади, составляющей 1,5 кв. м.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного происшествия не поступала.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru