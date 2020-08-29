Мошенник, представившийся работником банка, ограбил жителя Ковылкино

В Ковылкино местный житель лишился денежных средств, поверив мошеннику, который представился работником банка.

Некоторое время назад 65-летнему жителю указанного населенного пункта позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил о том, что некие мошенники пытаются оформить на него кредит. Затем якобы работник финансового учреждения заявил, что в сложившихся обстоятельствах нужно действовать на опережение. Незнакомец сообщил, что житель Ковылкино должен оформить кредит на максимальную сумму, составляющую 280 тыс. рублей. Пострадавший выполнил данное требование. После этого мошенник сообщил, что указанные деньги следует перечислить на продиктованный им счет, что житель Ковылкино и сделал. Затем якобы работник банка перестал выходить на связь.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф