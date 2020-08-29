В Чамзинском районе загорелся мусор в подвале жилого дома

В Чамзинском районе произошло возгорание мусора в подвале многоквартирного жилого дома.
Указанное происшествие произошло вечером 28 августа на территории посёлка Комсомольский. В подвале многоквартирного жилого дома №16, расположенного по адресу – улица Микрорайон-2, загорелся мусор.
По предварительной информации, в результате данного происшествия никто не пострадал.
Огонь уничтожил мусор на площади 1 кв. м.
В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине произошел пожар.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru