В Ромодановском районе загорелась световая опора

В Ромодановском районе произошло возгорание световой опоры.

Вечером 28 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Садвинтрест. На улице Центральной загорелась световая опора.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного происшествия не поступала.

Пламя повредило световую опору на площади 2,5 кв. м.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

Сотрудники МЧС призывают граждан быть внимательными и осторожными при обращении с огнем.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru