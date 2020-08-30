Представители духовного управления мусульман Мордовии посетили одну из колоний республики

Исправительное учреждение №6 УФСИН РФ по Мордовии посетили представители Центрального духовного управления мусульман республики, среди которых Шамиль Сабитов и Наиль Вагапов.

В ходе визита гости совершили обход учреждения, посетили камеры содержания и рабочие места осужденных, а также провели личный прием для всех желающих мусульман.

Стоит отметить, что взаимодействие между пенитенциарным ведомством республики и Центральным духовным управлением мусульман республики осуществляется на протяжении нескольких лет.

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Источник: 13.fsin.su