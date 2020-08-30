В Саранске продолжаются рейды по соблюдению масочно-перчаточного режима в общественном транспорте

По поручению главы администрации Саранска Петра Тултаева в городе продолжаются рейды по соблюдению масочно-перчаточного режима в общественном транспорте.

Проверки проходят в часы пик, когда имеет место наибольший пассажиропоток.

В период с 24 по 27 августа в городе было проверено 672 единицы общественного транспорта, 602 пассажира на месте устраняли сделанные им замечания, в отношении четырех нарушителей были составлены протоколы.

Масочно-перчаточный режим должен также соблюдаться водителями и пассажирами такси. С 24 по 27 августа в такси было выявлено 85 нарушителей (из них 51 – водители), 83 человека на месте устранили замечания, в отношении двух водителей были составлены протоколы.

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Источник: adm-saransk.ru