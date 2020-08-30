Гороскоп на сентябрь 2020 года: Тельцам легко будет учиться, Львам нужно следить за здоровьем, а у Стрельцов и Рыб может увеличиться число недоброжелателей

Овен

В новом месяце Овнов ждут проблемы буквально на каждом направлении, но вы сможете справиться со всеми сложностями, если сохраните спокойствие. Сложности с принятием решений помогут преодолеть планирование, а также ваш внутренний голос. Постарайтесь не лишиться мотивации в конце месяца.

Совместимость: любовь – Водолеи, дружба – Львы, карьера – Скорпионы.

Телец

Начинается прекрасный месяц для самообразования, уверяют звезды представителей знака Тельцы, которым будут легко даваться новые знания. Вместе с этим вы откроете для себя новые направления для движения, поставите новые задачи и цели, а также расширите список своих интересов.

Совместимость: любовь – Водолеи, дружба – Львы, карьера – Скорпионы.

Близнецы

Непредсказуемый месяц ждет Близнецов, которые переживут в сентябре все – от срыва планов до ссор с избранником. Важно заниматься спортом, укрепить не только тело, но и свой дух, а вот с новыми отношениями лучше не спешить. Уже встретившим своего избранника Близнецам звезды советуют проводить вместе как можно больше времени.

Совместимость: любовь – Рыбы, дружба – Львы, карьера – Стрельцы.

Рак

Звезды советуют Ракам отойти от практики обмана и хитрости, чтобы заполучить желаемое. Попробуйте разобраться в себе и найти новые пути, которые приведут вас к желаемому результату. Следите не только за собой, но и за порядком в доме. Все это поможет вам встретить свою половинку.

Совместимость: любовь – Рыбы, дружба – Девы, карьера – Стрельцы.

Лев

Здоровье Львов может ухудшиться в этом месяце, поэтому звезды настоятельно рекомендуют представителям знака следить за собой. Особенно опасными считают конец первой и начало второй декад месяца. Остальная часть месяца придаст вам сил для поиска своей половинки или для укрепления уже имеющихся отношений.

Совместимость: любовь – Близнецы, дружба – Весы, карьера – Рыбы.

Дева

Девы окажутся на американских горках, поэтому звезды советуют пристегнуться. Начало месяца будет хорошим для Дев, но ближе к его завершению на жизнь представителей знака будет влиять негативная энергия планет. Тем не менее именно конец месяца считается отличным временем для начинания новых проектов.

Совместимость: любовь – Близнецы, дружба – Скорпионы, карьера – Рыбы.

Весы

Поиски второй половинки Весы должны сосредоточить в кругу близких вам по духу людей, уверяют звезды. Весьма полезны будут смена обстановки, развлечения и другие маленькие радости, на которые можно не жалеть денег. Правда, при этом не стоит забывать заботиться о близких и тех, кто нуждается вашей помощи.

Совместимость: любовь – Раки, дружба – Козероги, карьера – Овны.

Скорпион

Одиноким Скорпионам выпадет отличный шанс познакомиться с прекрасными людьми, но не торопитесь с головой нырять в новые отношения, сначала присмотритесь друг к другу. В конце месяца должны произойти события, которые изменят ход привычной вам жизни, но звезды уверяют, что этих перемен не стоит бояться.

Совместимость: любовь – Раки, дружба – Козероги, карьера – Овны.

Стрелец

Стремительность происходящих вокруг Стрельцов событий заставит вас принимать быстрые решения. Правда, некоторых из них приведут к тому, что список ваших недругов и недоброжелателей пополнится. Однако уже в конце месяца вам выпадет шанс исправить ряд ранее допущенных ошибок, не упустите его.

Совместимость: любовь – Весы, дружба – Овны, карьера – Тельцы.

Козерог

Звезды говорят, что для Козерогов в начале месяца будет очень важно навести порядок в доме и поддерживать его весь месяц, иначе неразбериха очень быстро поселится у вас в голове, спутает все мысли и помешает в делах. В конце месяца следует быть особенно щедрым и радушным.

Совместимость: любовь – Скорпионы, дружба – Тельцы, карьера – Львы.

Водолей

Спокойный месяц ждет Водолеев, которые могут с упоением предаться любимым делам, ведь ничто не должно отвлекать вас от процесса. Звезды говорят, что в этом месяце вы сможете улучшить свои умственные способности. Одинокие представители знака могут найти половинку, но для этого нужно проявить открытость.

Совместимость: любовь – Весы, дружба – Овны, карьера – Львы.

Рыбы

В самом начале и в конце нового месяца звезды советуют Рыбам найти с партнерами по бизнесу или коллегами на работе компромиссное решение, которые устроит всех. Если же Рыбы будут стоять на своем, то вы не добьетесь ничего, кроме увеличения числа недоброжелателей.

Совместимость: любовь – Весы, дружба – Тельцы, карьера – Львы.

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