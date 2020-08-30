В Саранске изъяли из оборота фальшивую денежную купюру

В Саранске была изъята из оборота поддельная денежная купюра.
Недавно сотрудница банка сообщила стражам порядка о том, что при пересчете выручки, поступившей из аптеки, расположенной в Ленинском районе города, была выявлена поддельная денежная купюра номиналом 5 тыс. рублей.
Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по данному факту. В настоящее время устанавливаются лица, причастные к сбыту фальшивой банкноты.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.
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Источник: 13.мвд.рф