В Саранске произошел пожар в жилом доме

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание в квартире.
Вечером 29 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Лесной. В одной из квартир жилого дома №2А загорелся матрас.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Пламя повредило матрас на площади 0,5 кв. м.
Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Также читайте о том, что в Чамзинском районе загорелся мусор в подвале жилого дома. Вследствие данного пожара никто не пострадал.
Источник: 13.mchs.gov.ru