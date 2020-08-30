В Саранске произошел пожар в жилом доме

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание в квартире.

Вечером 29 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Лесной. В одной из квартир жилого дома №2А загорелся матрас.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Пламя повредило матрас на площади 0,5 кв. м.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Чамзинском районе загорелся мусор в подвале жилого дома. Вследствие данного пожара никто не пострадал.

Источник: 13.mchs.gov.ru