Интернет-мошенники ограбили безработного жителя Саранска

В Саранске безработный местный житель был ограблен неизвестными мошенниками.

Некоторое время назад 24-летний житель Саранска, не имеющий постоянного места работы, в одной из социальных сетей обнаружил объявление о проведение лотереи, организаторы которой обещали обязательное получение призов в виде бытовой техники. Для участия в лотерее нужно было зарегистрироваться на сайте и ввести данные банковской карты, включая код, полученный в смс-сообщении. Молодой человек выполнил данные требования, после чего с его банковского счета были списаны денежные средства в сумме 7026 рублей.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф