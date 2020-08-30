В Чамзинском районе горела баня

В Чамзинском районе произошло возгорание бани.

Происшествие произошло поздним вечером 29 августа в селе Большое Маресево. На улице Советской загорелась баня. Огонь повредил постройку на площади 1 кв. м.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.

В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине загорелась баня.

Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru