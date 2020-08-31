В администрации Саранска обсудили подготовку города к осенне-зимнему периоду

В администрации Саранска в ходе оперативного совещания был обсужден вопрос подготовки города к осенне-зимнему периоду.

Главы администраций районов города доложили о готовности жилого фонда. По данным на минувшую пятницу, промывка систем отопления МКД Ленинского района выполнена на 97%, калибровка – на 92%, опрессовка – на 96%. В многоквартирных домах Пролетарского района промывка систем отопления проведена в полном объеме, калибровка – в 94% МКД, осталось 28 домов, опрессовка – около 97%, осталось 15 домов. В Октябрьском районе промывка систем отопления МКД выполнена на 98,8%, калибровка – на 95,6%, опрессовка – на 97,4%.

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев заявил о необходимости завершить все оставшиеся работы до конца нынешней недели.

Готовность теплопунктов АО «СаранскТеплоТранс» составляет 81%, котельных – 41%, насосных станций – 78%. Специалисты МП «Саранскгорводоканал» выполнили опрессовку сетей на 98%, АО «СаранскТеплоТранс» удалось справиться к настоящему моменту на 90%.

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Источник: adm-saransk.ru