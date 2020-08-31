В Ленинском парке Саранска были проведены работы по уборке валежника

В лесопарковой зоне Ленинского района Саранска в четверг и пятницу проводились работы по уборке территории от валежника.

Силами сотрудников администрации Ленинского района и трех управляющих компаний была выполнена уборка аварийных и поваленных деревьев с пешеходных тропинок, где зимой прокладывается лыжня.

Стоит упомянуть, что в настоящее время в парке Ленинского района проводится полномасштабное благоустройство в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

По информации пресс-службы администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru