Мэр Саранска призвал активизировать деятельность по приемке мест проведения земляных работ

В ходе оперативного совещания, проведенного в администрации Саранска 31 августа, стало известно, что в городе по сравнению с минувшей неделей количество несданных мест производства работ после произведенных разрытий сократилось до 116, раньше их было 124.

Также в августе было выдано 130 разрешений на проведение земляных работ, 209 ордеров было принято.

Мэр Саранска Пётр Тултаев заявил, что этим вопросом нужно заниматься активнее, чтобы не оставалось больших ям около многоквартирных домов.

Также градоначальник призвал принимать меры к организациям, проводившим земляные работы, в соответствии с имеющимися полномочиями.

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Источник: adm-saransk.ru