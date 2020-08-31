В Саранске водитель иномарки сбил женщину

В Саранске 33-летняя женщина попала под колёса иномарки.

Происшествие произошло утром 28 августа на территории Пролетарского района города. Возле дома №4, расположенного по адресу – улица Семашко, 34-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля марки «Хендай-Солярис», выезжая с прилегающей территории, совершил наезд на 33-летнюю женщину.

Пострадавшая самостоятельно обращалась за медицинской помощью в травмпункт.

В отношении водителя иномарки был составлен административный материал.

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Источник: гибдд.рф