В Атюрьевском районе 20-летний автомобилист сбил 77-летнего велосипедиста

В Атюрьевском районе водитель легкового автомобиля сбил пожилого велосипедиста.

ДТП произошло утром 29 августа на 49-м километре дороги, которая соединяет Саранск и федеральную трассу М-5 «Урал». Легковой автомобиль марки ВАЗ-21099 под управлением 20-летнего парня совершил наезд на 77-летнего велосипедиста. Последний двигался по краю проезжей части.

Велосипедист получил телесные повреждения. Мужчина был госпитализирован в районную больницу.

В момент ДТП водитель легкового автомобиля пребывал в трезвом состоянии.

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Источник: гибдд.рф