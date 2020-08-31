В Зубово-Полянском районе из-за превышения скорости опрокинулась иномарка

В Зубово-Полянском районе произошло ДТП с участием иномарки.

Происшествие произошло утром 29 августа на 20-м километре дороги, пролегающей между Зубовой Поляной и Ширингушами. По предварительной информации, 52-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Хендай-Крета», по причине превышения скорости не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого опрокинулось.

Водитель иномарки осматривался медиками на месте происшествия. Мужчине было рекомендовано наблюдение у врача по месту жительства.

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Источник: гибдд.рф