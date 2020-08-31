В Ельниковском районе в результате ДТП погибла велосипедистка

В Ельниковском районе произошло ДТП, в результате которого погибла велосипедистка.

Утром 29 августа на 103-м километре дороги, пролегающей между населенными пунктами Ковылкино, Краснослободск, Ельники и Первомайск, 50-летний водитель микроавтобуса марки «Ситроен» допустил наезд на велосипедистку, которая двигалась по краю проезжей части в попутном направлении.

От полученных телесных повреждений пострадавшая скончалась на месте происшествия. Личность погибшей гражданки в настоящее время устанавливается. Приблизительный возраст женщины составляет 50-60 лет.

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Источник: гибдд.рф