В Краснослободском районе 74-летний автомобилист устроил ДТП

В Краснослободском районе по вине 74-летнего автомобилиста произошло ДТП.

Происшествие произошло днём 29 августа на 98-м километре дороги, пролегающей между Саранском и федеральной трассой М-5 «Урал». По предварительной информации, 74-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Лада-Гранта», в определенный момент движения допустил выезд транспортного средства на встречную полосу с последующим столкновением с автомобилем марки «Дэу-Нексия».

Медицинская помощь понадобилась 48-летнему пассажиру «Дэу».

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Источник: гибдд.рф