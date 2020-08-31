В Ковылкинском районе в результате ДТП пострадал 8-летний ребенок

В Ковылкинском районе произошло ДТП с участием двух иномарок, в результате которого пострадал 8-летний ребенок.

Происшествие произошло днём 29 августа на 86-м километре дороги, соединяющей Рузаевку, Ковылкино и Торбеево. По предварительным данным, 47-летний гражданин, управлявший автомобилем марки «Тойота», совершая левый поворот на перекрестке, не предоставил преимущество в движении автомобилю марки «Шкода», вследствие чего транспортные средства столкнулись.

Медицинская помощь понадобилась 8-летнему пассажиру «Тойоты».

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Источник: гибдд.рф