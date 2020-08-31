В Теньгушевском районе легковушка врезалась в мотоблок

В Теньгушевском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля и мотоблока.

Поздним вечером 29 августа на 56-м километре дороги, соединяющей населенные пункты Темников, Барашево, Теньгушево и границу Нижегородской области, 37-летний водитель легкового автомобиля марки «Тойота» врезался в мотоблок, который двигался впереди.

Телесные повреждения получил 55-летний водитель мотоблока. Мужчина был госпитализирован.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф