В Рузаевке автомобилист, лишенный водительского удостоверения, устроил ДТП

В Рузаевке водитель без прав устроил ДТП.

Происшествие произошло вечером 30 августа напротив дома №47, расположенного по адресу – улица Терешковой. По предварительной информации, 33-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Форд-Фокус», в определенный момент движения отвлекся от управления, в результате чего транспортное средство выехало на встречную полосу, где столкнулось с автомобилем марки «Рено», а затем врезалось в световую опору.

Водителю «Форда» понадобилась медицинская помощь.

Выяснилось, что некоторое время назад виновник аварии был лишен водительского удостоверения.

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Источник: гибдд.рф